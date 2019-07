Vrouw beschoten in woning in Schiedam

Schiedam - In de vroege ochtend van zaterdag 27 juli is een 27-jarige vrouw met een luchtdrukwapen beschoten in haar woning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan in Schiedam. De aanleiding voor het schietincident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. De politie is op zoek naar de schutter.