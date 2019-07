Politie bedankt publiek voor hulp bij aanhouding vluchtende man

Rond 21.45 uur zag een agent, die zich in vrije tijd in het centrum van de stad bevond, een bekende crimineel. Het was hem bekend dat deze man nog door de politie werd gezocht, onder andere voor een vernieling van een auto in april jl. in Middelburg. Omdat deze 22-jarige man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, was het de politie nog niet gelukt hem aan te houden. Diverse politie-eenheden reden richting het centrum van Middelburg.