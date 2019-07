Heerlenaar aangehouden ter zake bedreiging

De NS-medewerker deed aangifte. Hij vertelde dat hij op het traject van Tilburg naar Breda de verdachte had opgedragen om de kinderwagen in te klappen omdat de doorgang geblokkeerd werd. Er ontstond direct een twistgesprek. Daarbij werd de Heerlenaar zo boos dat hij de conducteur en zijn collega die er bij was komen staan met de dood bedreigden. Hij riep namelijk met harde stem: "één van jullie gaat dood en hij zeker". Hierbij wees hij in de richting van de aangever. Ook medereizigers namen geschrokken kennis van de bedreiging. De verdachte is op aanwijzing van NS personeel door de politie aangehouden. Hij ontkent gedreigd te hebben. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.