Tilburger aangehouden voor bedreiging

De politie kreeg vrijdag aan het eind van de middag een melding dat een agressieve man in de wijk Trouwlaan / Uitvindersbuurt spullen over een schutting gooide. De man had kennelijk ruzie gehad met zijn ex-vriendin en zou onder invloed van alcohol zijn. Agenten zagen de bedoelde man uit een poort van een tuin komen. Een van hen riep dat hij moest blijven staan. Hij liep echter door en riep toen hij werd vastgepakt tegen een van de politiemensen: "Blijf van me af anders maak ik je kapot". Daarbij nam hij een vechthouding aan en schold de agenten uit met diverse termen met daarin kanker. Hij is daarop aangehouden. Tijdens het transport riep hij tegen de dienders dat hij hun neus eraf zou bijten en hun ogen uit de kop zou trekken. Hij werd ingesloten.