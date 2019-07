Twee arrestaties na aantreffen hennepkwekerij

De politie ging een kijkje nemen bij de loods aan het Kerkpad in Leende vrijdag in verband met verdachte omstandigheden die ze eerder bij het pand hadden vastgesteld. Ze hoorden geluiden van ventilatoren en roken een hennepgeur bij de loods. In het pand vonden ze een kwekerij met ruim 500 planten. De planten werden geruimd en de apparatuur werd in beslag genomen. Twee mannen die in het pand aanwezig waren, een 29-jarige Eindhovenaar en een 54-jarige inwoner van Best, werden aangehouden. Beide verdachten zijn verhood en daarna vrijgelaten. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie.

Help hennep je buurt uit

De politie vraagt je hulp bij de bestrijding van hennepkwekerijen en drugslabs in je wijk. In je eigen belang! Ondanks dat we weten dat drugspanden overal voorkomen, hopen we toch allemaal dat we ze niet in onze eigen wijk of straat tegenkomen. Toch is dat het geval, drugspanden zijn vaak dichterbij dan je denkt. Ondanks dat je er in het dagelijks leven niet direct last van hebt, brengen dit soort panden wel gevaren met zich mee. Denk aan brandgevaar, giftige stoffen en dan hebben we het nog niet over het publiek wat zo’n pand aantrekt. Of de schade die de illegale lozing van het (chemisch) afval aan de natuur in uw omgeving veroorzaakt. In een veilige buurt horen dit soort panden niet thuis. De overheid werkt hard om onze leefomgeving veilig te houden, want achter dit soort drugspanden zit een wereld van criminaliteit. Mede dankzij oplettende burgers boeken we successen, maar je hulp blijft belangrijk. Uiteindelijk ben jij onze ogen en oren in de wijk!