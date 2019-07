Politie onderzoekt ramkraak opticien

Agenten kregen 28 juli rond 05.30 uur de melding van een inbraakalarm bij een pand aan de Smidsstraat in Elst. Bij de winkel aangekomen bleek er inderdaad te zijn ingebroken. De dieven hadden de voordeur geramd met een auto. Hierna konden zij binnen hun slag slaan. De inbrekers gingen er vervolgens met buit vandoor met dezelfde auto waarmee de ramkraak werd gepleegd. Zij vluchtten in de richting van de Lange Dreef. Er zouden volgens getuigen in elk geval twee personen betrokken zijn. Deze waren beiden in het zwart gekleed en hadden een capuchon op.

Van de vluchtauto werd het kenteken ter plaatse aangetroffen. Dit kenteken hoort bij een grijze Opel Meriva. Deze bleek te zijn gestolen vanaf de Driest in Groesbeek.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Heeft u informatie die van belang kan zijn? Bel dan met 0900 8844. Heeft u camerabeelden in de omgeving van de ramkraak of de autodiefstal dan kunt u de beelden uploaden via het tipformulier.

2019335009