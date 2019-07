Twee verdachten aangehouden na poging overval op Kruidvat

Ondanks de twee aanhoudingen komt de politie graag in contact met getuigen die zaterdag 27 juli rond dat tijdstip in het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk iets gezien of gehoord hebben wat verband zou kunnen hebben met deze zaak. Neem hiervoor contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.