Getuige zet politie op spoor van doorrijder

De politie kreeg omstreeks 00.50 uur een melding dat op de Slingerweg een Volvo personenauto meerdere keren tegen een bakwagen was gereden. Beide auto’s waren daardoor flink beschadigd. De Volvo was echter doorgereden in de richting van het van Coothplein. De alerte getuige had het kenteken van de doorrijder genoteerd. De auto bleek eigendom te zijn van een vrouw, woonachtig in het Ginneken. Daar werd de auto met flinke schade aan de voorzijde van haar huis aangetroffen. Een 37-jarige Bredanaar, een bekende van de politie, deed open. Hij werd als verdachte aangehouden. Hij rook naar alcohol. Hij was opstandig en wilde niet meewerken aan een ademanalyse. Hij verzette zich bij zijn insluiting en beledigde de dienders met de term ‘Kankermongool’ Volgens de politiesystemen is hij niet in het bezit van een rijbewijs.