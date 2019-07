Twee Bredanaars in Oosterhout met drugs aangehouden

Agenten zagen vannacht een auto rijden over de Tilburgseweg met daarin twee mannen. De auto stond op naam van een verhuurbedrijf. De dienders besloten een controle in te stellen en gaven een stopteken waaraan werd voldaan. De ‘heren’ konden zich niet legitimeren. Hierop werd in het kader van het vast stellen van de identiteit van de mannen in de auto gekeken. De agenten zagen een leeg gripzakje en maar liefst zes mobiele telefoons liggen. De naar later bleek 23-jarige man had 350 euro aan briefgeld bij zich. Hierop werd in het kader van de Opiumwet verder gezocht. Hierbij werden onder het bedieningspaneel van een van de ramen nog 21 zakjes met cocaïne aangetroffen. Vervolgens zijn beide mannen aangehouden en ingesloten. Het zijn bekenden van de politie.