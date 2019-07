Verdachte aangehouden vanwege schietincident in Breda

De politie kreeg donderdag 25 juli 2019 omstreeks 21.15 uur een melding dat er geschoten werd op de Konijnenberg. Het zou gaan om het gedeelte nabij de kruising met de Nieuwe Kadijk tegenover de parkeerplaats van de bouwmarkt. Diverse eenheden gingen ter plaatse. Er werden op de aangegeven locatie alleen nog enkele hulzen en patronen aangetroffen. Deze munitie werd veilig gesteld. De recherche stelde direct een nader onderzoek in. Hieruit werd al snel duidelijk dat er wel degelijk een slachtoffer gewond was geraakt bij het schietincident. Ook kwam een verdachte in beeld die vandaag met toestemming van de officier van justitie is aangehouden. Het onderzoek naar het incident wordt voortgezet.