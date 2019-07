Vier arrestaties tijdens horecatoezicht in uitgaanscentrum Breda

De horecagenten kregen omstreeks 04.00 uur een melding van een vechtpartij op de Haven. Een 23-jarige Bredanaar was daar geslagen en tegen het hoofd geschopt. Hij had een flinke hoofdwond en moest daarvoor behandeld worden in een ambulance. Op aanwijzing van omstanders werd een 19-jarige Bredanaar als verdachte aangehouden. Hij had bloedvegen op zijn jas. Hij zou in een café met glas hebben gegooid en daarna buiten het slachtoffer geslagen hebben. Hij probeerde nog te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Beveiligers hebben een 20-jarige Bredanaar die het slachtoffer geschopt zou hebben terwijl hij op de grond lag vastgepakt en overgedragen aan de politie. Een 23-jarige Bredanaar werd omstreeks 04.10 uur door de horecapolitie op de Haven aangehouden omdat hij een 32-jarige vrouw uit Breda geslagen zou hebben. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de incidenten en bekijkt ook camerabeelden.