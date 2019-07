Arrestatie na steekincident

Bij de meldkamer kwam rond 6.00 uur het bericht binnen dat er op de Kruisstraat in Eindhoven iemand gewond geraakt was bij een steekincident. Het slachtoffer, een 21 jarige Eindhovenaar, werd direct overgebracht naar het ziekenhuis door de ambulance. Agenten snelden naar de locatie en konden rond 6.10 uur op de Pastoor Petersstraat een verdachte in de kraag grijpen. Het gaat om een 30-jarige Eindhoven. Hij zit vast voor het verdere onderzoek naar wat er precies gebeurd is.



Iets gezien of gehoord?

Heb jij iets gezien of gehoord? Deel het met ons en bel 0900-8844 of tip online via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000.