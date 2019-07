Automobilist gewond na schietincident

Bij de meldkamer kwam zaterdagavond rond 20.00 uur een telefoontje binnen dat op de N65 in Haaren een man onwel geworden was. Ter plaatse bleek dat het 24-jarige slachtoffer uit Tilburg gewond geraakt was door een kogel. Hij werd direct door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Waar is geschoten?

De politie deed op de locatie uitgebreid sporenonderzoek en de auto waarin het slachtoffer werd aangetroffen is in beslag genomen voor verdere bemonstering door onze forensische rechercheurs. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies gebeurd is en waar geschoten is. Het onderzoek hiernaar is in volle gang. Heb jij iets gezien of gehoord dat op enige manier met het schietincident en de gewonde man in Haaren te maken kan hebben? Laat het ons weten en bel 0900-8844. Wil je anoniem blijven, tip dan via 0800-7000. Online informatie en beelden delen kan ook via onderstaand tipformulier.