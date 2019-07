Vier arrestaties na aantreffen drugslab

Na binnengekomen informatie die wees in de richting van een drugslab, stelde de politie zondagochtend een onderzoek in bij een loods op een terrein van een woning aan het Laar in Maarheeze. In de loods bleek een werkend drugslab voor de productie van amfetamine te zitten. Op het moment van de inval waren drie mannen daar aanwezig. Het gaat om een 53-jarige verdachte met een nog onbekende woonplaats, een 57-jarige Venlonaar en een 41-jarige inwoner van Roermond. Het drietal is, samen met de bewoner van het perceel waar de loods op staat, aangehouden. Zij zitten alle vier vast voor verder onderzoek.



Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben een eerste onderzoek gedaan in het lab. Maandag gaan we verder met het onderzoek en de ontruiming. Het drugslab wordt tot die tijd door de politie bewaakt.



Vermoeden drugslab?

Het is belangrijk om te weten wat je moet doen als je het vermoeden hebt dat er ergens in je omgeving een drugslab aanwezig is. Vind je een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie. Breng jezelf in veiligheid. Er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing. Alarmeer de politie via 112 op enige afstand van het lab in verband met brand- en explosiegevaar en geef je exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of zichtbare rook. De politie zal, zo nodig, de brandweer en/of de LFO inschakelen. Wil je liever anoniem melding maken? Bel dan met “Meld Misdaad Anoniem” via 0800-7000.