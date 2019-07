Politie op zoek naar beeldmateriaal in onderzoek dode Pool

Het gaat om het tijdsblok van vrijdag 19 juli 12.00 uur tot 24.00 uur. Wellicht zijn er passanten die vanuit de auto of vanaf hun motor met hun dashcam die middag en/of avond opnamen hebben gemaakt terwijl zij met hun auto of motorfiets de locatie passeerden.

Vorige week maandag meldden wij al dat een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, diezelfde zaterdag al was aangehouden in Rotterdam en dat hij is voorgeleid voor de rechter-commissaris in Arnhem. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 53-jarige man uit Polen. De verdachte zit nog vast.