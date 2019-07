Taxichauffeur mishandeld, politie zoekt getuigen

De 43-jarige Haagse taxichauffeur had drie klanten in zijn auto zitten die hij kort daarvoor had opgepikt. Vermoedelijk kregen zij een conflict over de betaling, waarna het drietal de taxichauffeur mishandelde. Daarbij is hij meerdere malen tegen het hoofd geschopt. Het slachtoffer is (aanspreekbaar) naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten zochten in de buurt naar de verdachten, maar troffen niemand meer aan. De recherche onderzoekt en heeft al een aantal getuigen gesproken.

Signalement verdachten

- man, ongeveer 190 cm, kaal, rood shirt.

- man, ongeveer 190 cm, kaal, zonder shirt (ontbloot bovenlijf)

- man, ongeveer 190 cm, kaal, vermoedelijk een groen shirt.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben wat met de mishandeling te maken heeft of die hier meer informatie over hebben. Hebt u nog niet gesproken met de politie? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Delft via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.