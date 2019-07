Tweede verdachte woningoverval Hrieps gearresteerd

Op dinsdag 23 juli jl. werd reeds in een woning in haar woonplaats een 20-jarige vrouw uit Goes aangehouden. De rechter-commissaris besliste vrijdag jl. dat de vrouw twee weken langer in voorlopige hechtenis blijft. Het tweetal heeft zogenaamde beperkende maatregelen opgelegd gekregen. Daarom kan op dit moment niet meer over het onderzoek gedeeld worden. De politie sluit de komende tijd meer aanhoudingen niet uit.