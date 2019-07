Arrestatie na mishandeling

De politie kreeg omstreeks 03.20 uur een melding dat een vrouw door haar vriend mishandeld. Het slachtoffer vertelde dat haar vriend in de auto boos op haar was geworden. Hij had haar meerdere keren geslagen aan haar haar getrokken en tegen haar hoofd getrapt. Hierdoor was ze even buiten bewustzijn geraakt. Hij had haar daarna uit de auto gegooid ergens in de polder nabij Waspik. Ze was daarna naar een boerderij gelopen waarna ze door een van de bewoners naar huis werd gebracht. Het slachtoffer werd met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep diverse kneuzingen en een hersenschudding op. De politie heeft vervolgens de verdachte op zijn verblijfsadres in Waalwijk aangehouden.