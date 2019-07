Dodelijk verkeersongeval in Etten-Leur

Rond 1.28 uur kregen de hulpdiensten de melding dat er een ongeluk had plaatsgevonden. Vermoedelijk is het voertuig uit de bocht gevlogen en op zijn kop in de berm terecht gekomen. Twee inzittenden konden zelf uit de auto komen. De derde inzittende, een 17-jarige jongen uit Zevenbergen, is overleden aan zijn verwondingen.