Onderzoek plofkraak, omgeving afgezet

Rond 03.30 uur kregen de hulpdiensten melding van een luidde knal bij een pinautomaat aan de Keulse Poort. Kort na de explosie zagen getuigen vermoedelijk een scooter met verdachten wegvluchten. Er zijn geen gewonden.

Nader onderzoek

De omgeving is uit voorzorg ruim afgezet omdat nog onduidelijk is of er mogelijk explosief materiaal bij de pinautomaat aanwezig is. Deze afzetting zal de komende uren blijven. De Explosieven OpruimingsDienst Defensie (EODD) is opgeroepen om nader onderzoek te doen naar of er eventueel explosief materiaal nog aanwezig is.

Ontruiming omgeving

Uit voorzorg worden ongeveer tachtig woningen in de directe omgeving ontruimd door de hulpdiensten. Ook gasten van een nabij gelegen hotel worden opgevangen.

Schade

Het pand waarin de pinautomaat zich bevind zal nader worden onderzocht door deskundigen als de situatie veilig is. Hulpdiensten in en blijven de komende uren aanwezig.