Politie schiet bij aanhouding man

Rond 20.45 uur kreeg de politie melding van een lastige client in zijn kamer bij een instelling aan de Burgemeester Lemmenstraat in Geleen. Agenten zijn ter plaatse gegaan om bijstand verlenen aan het personeel. Toen de man zijn kamer verliet dreigde hij met een wapen in de richting van het aanwezige personeel en agenten. Gezien de ontstane bedreigende situatie is er door de politie geschoten, waarbij de man gewond raakte. Op dit moment is er geen duidelijkheid over de toestand van het slachtoffer.

De man is aangehouden en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. De agent die geschoten heeft, wordt na het schietincident door de Rijksrecherche gehoord. Daarnaast zal er technisch onderzoek worden ingesteld.