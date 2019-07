Getuigenoproep na 3 berovingen in Eindhoven

De 3 berovingen vonden plaats binnen een kleine straal: Hofstraat, Van Hogendorplaan en de Geldropseweg. Naar aanleiding van de getuigenissen van de slachtoffers weten we dat het gaat om 4, vermoedelijk jonge, mannelijke daders.

Getuigenoproep

Om de daders te kunnen vinden hopen we in contact te komen met getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Kunt u ons helpen, neem dan contact op met de politie via 0900-6070. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via 0800-7000.