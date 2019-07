Aanhouding en grote drugsvondst na achtervolging Amersfoort

Tijdens een surveillanceronde op dinsdagavond 2 juli in de Amersfoortse wijk Schothorst, zagen politieagenten een auto rijden waarvan het achterlicht niet brandde. Toen de agenten de bestuurder van de auto daarop wilden aanspreken en hem een stopteken gaven, ging de automobilist er vandoor. De politieagenten zetten uiteraard de achtervolging in. Na korte tijd was de achtervolging alweer ten einde, want op het kruispunt van de Holkerweg met de Ringweg Koppel botste de vluchtende bestuurder op een andere auto. De bestuurster van die auto raakte lichtgewond en zij moest per ambulance naar een ziekenhuis worden vervoerd.

Opsporingsonderzoek

De vluchtende automobilist werd ter plaatse aangehouden. Hij bleek een 28-jarige inwoner van Vlaardingen. Zoals gebruikelijk bij ernstige verkeersovertredingen en verkeersongevallen werd een drugstest (speekseltest) bij de man afgenomen, waaruit een verdenking rees op het rijden onder invloed van softdrugs. De bestuurder is daarom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij het onderzoeken van de vluchtauto troffen de politieagenten vervolgens zes kilo vermoedelijke cocaïne aan. Hierop is een omvangrijker opsporingsonderzoek gestart en vanmiddag heeft de recherche in het kader daarvan de woning van de aangehouden verdachte doorzocht.

De verdachte is in verzekering gesteld. Het opsporingsonderzoek is intussen nog in volle gang.