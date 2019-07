Getuigen overval woning Maarsenbroek gezocht

Om 17.25 kregen we een melding binnen van een woningoverval op de Spechtenkamp in Maarssen. De bewoonster is mishandeld en bedreigd door drie daders. Zij zijn via de achterzijde van de woning binnen gekomen en hebben de woning vermoedelijk via dezelfde weg verlaten. Ze zijn vertrokken zonder buit.

Signalement:

De drie mannen zijn nog voortvluchtig en we zijn op zoek naar ze.

We hebben de volgende signalementen:

Dader 1:

man

blanke huidskleur

leeftijd vermoedelijk eind 30

normaal postuur

ongeveer 1.85 meter

bruin/donkerblond haar

Dader 2:

man

licht getinte huidskleur

leeftijd eind 30

slank postuur

ongeveer 1.80 meter

donker kort krullend vet haar

hij droeg een keurig gestreken witte blouse met korte mouwen.

Dader 3:

man

licht getinte huidskleur

leeftijd 16-20 jaar

zeer slank postuur met opvallend dunne benen

lengte ongeveer 1.70 meter

opvallende tatoeage op de bovenkant van zijn rechter hand: een groot kruis met sierlijke punten.

hij droeg een zwarte spijkerbroek en een opvallende fluorescerende groene trui met V-hals.

Iets gezien?

Hebt u informatie over deze overval? Hebt u vlak voor of na de overval (rond 17.15 uur) misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000. Alvast bedankt!