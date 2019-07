Getuigenoproep straatroven met geweld in Zeist

Straatroof Schorteldoeksesteeg

In de nacht van 24 op 25 mei, rond 3.25 uur, is een 24 jarige man slachtoffer geworden van een straatroof. Hij fietste ter hoogte van de bushalte Jordanlaan/Kroostweg in Zeist en stak de Utrechtseweg over om de Schorteldoeksesteeg in te gaan. Op dat moment zag hij drie jongens op twee scooters aan de rechterzijde van de Utrechtseweg tegen hem schreeuwen. De scooters reden in de richting van De Bilt. Op de Schorteldoeksesteeg net voor het Fraterhuis Sint Jozef hoorde hij de scooters achter hem aankomen. In de steeg dwongen de scooterrijders het slachtoffer te stoppen. Met geweld hebben zij het slachtoffer vervolgens beroofd.

Straatroof Amerfoortseweg

De tweede straatroof was vlak daarna, in de nacht van 25 op 26 mei rond 2.30 uur. Het slachtoffer, een 17-jarige jongen, fietste op de Amerfoortseweg in de richting van de Soesterberg. Hij fietste aan de zijde van Bosch en Duin en kwam net van de Utrechtseweg af. Op dat moment kwam een donkere scooter met windscherm naast hem rijden. Op de scooter zaten twee mensen die het slachtoffer met geweld dwongen te stoppen en hem vervolgens geld afhandig maakten.

Signalement verdachten

Het signalement van de verdachten van de twee straatroven lijkt overeen te komen:

•Jongens of mannen van ongeveer 18 jaar oud.

•.80 meter lang en slank postuur.

•Blanke huidskleur.

•Donkere kleding.

•1 verdachte heeft donkerbruin stekeltjeshaar van ongeveer 2 centimeter lang; geen gezichtsbeharing.

•1 verdachte heeft lang blond haar dat naar achteren is gekamd.

Getuigen gezocht: help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien wat er is gebeurd bij een van deze straatroven? Of heeft u op een andere manier informatie die kan bijdragen aan het politieonderzoek? Wij komen graag met u in contact! Ook als u mogelijk zelf slachtoffer bent van een soortgelijke straatroof verzoeken wij u om zo snel mogelijk melding te maken. U kunt onderstaand tipformulier invullen of bellen met 0900 8844. Dank u wel!