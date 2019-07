Tientallen op Mysteryland 2018 gestolen mobieltjes teruggegeven

Tijdens het festival werden ruim tweehonderdvijftig telefoons gestolen. Een groot deel van de buit werd kort na het evenement in Frankrijk terug gevonden. “Bij een reguliere controle van een Flixbus werd een tas met tientallen telefoons gevonden. Niemand was eigenaar van de tas. De mobiele telefoons waren in Nederland gestolen en vermoedelijk onderweg naar het hoofdkwartier van de internationale bende in Spanje”, aldus Jan de Heij, operationeel expert van de politie Noord-Holland.



Tas mobieltjes

Daar kwamen de telefoons niet aan. De Franse politie heeft de mobieltjes naar het politiebureau in Hoofddorp gestuurd. De Heij: “Uit onderzoek is gebleken dat een internationale bende uit Colombia diverse festivals afging met als doel mobieltjes te stelen. De bendeleden bezochten onder meer Tomorrowland, de huldiging van Frankrijk na het WK-voetbal en de Duitse bierfeesten”.



Aanhoudingen Mysteryland

Twee vrouwen werden tijdens Mysteryland door de beveiliging van het festival aangehouden. Het tweetal werd op heterdaad betrapt op diefstal van geld en mobiele telefoons. De vrouwen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en één van hen zit nu bijna een jaar later nog altijd vast. In augustus moeten zij zich verantwoorden voor de rechter. “De diefstallen vonden plaatst op een festival. Een plek waar mensen betalen om een leuke dag te hebben. Op een festival moeten mensen zorgeloos en veilig kunnen feesten. Dit zal zeker meewegen in de zwaarte van de strafeis”, aldus persofficier Anita Verlinden.



Mobiel banditisme

De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij.



Aangifte

Gelukkig deden veel bestolen festivalgangers aangifte bij de politie. Vervolgens was het alsnog een enorme klus om de telefoons terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaren. “Een IMEI-nummer ontbrak veelal in de aangiften. Maar ook een groot deel had helemaal geen aangifte gedaan. Op alle mogelijke manieren heeft de politie geprobeerd de eigenaren te achterhalen. Gelukkig is dat voor een heel groot deel gelukt”, aldus De Heij.



Tientallen mensen ontvingen een brief van de politie dat zij hun telefoon konden ophalen. Eén van de gelukkigen was Sebastiaan: “Ik had het echt niet verwacht, maar ben superblij”. Het doen van aangifte loont. Een goed ingevulde aangifte is daarbij essentieel.



Tips aangifte

Vermeld altijd het IMEI-nummer. “Ook is het handig om je pincode van je telefoon in de aangifte te vermelden. Dat helpt ons enorm”. “Het is raadzaam om je medisch-ID op de mobiel in te vullen. Zonder de telefoon van de vergrendeling af te halen is dan te zien wie je bent en wie we moeten bellen in geval van nood. Dat is niet alleen handig bij een diefstal maar ook bij bijvoorbeeld een ongeluk”, besluit de Heij.