Specifieke getuige gezocht van zware mishandeling Joos Banckersweg

Het onderzoek naar andere verdachten is nog altijd in volle gang. Onlangs is duidelijk geworden dat een getuige beelden zou hebben gemaakt van de mishandeling. Uiteraard willen rechercheurs deze beelden bekijken. Bent u die persoon die op zondagmiddag 2 december even na 16.05 uur beelden heeft gemaakt van een mishandeling aan de Joos Banckersweg of weet u wie dit is? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier. Ook andere informatie over de mishandeling is welkom.