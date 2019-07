Twee aanhoudingen bij vechtpartij Hoefkade

Rond 12.45 uur gingen tientallen mensen met elkaar op de vuist. Agenten hielden al snel twee mannen aan, 26 en 42 jaar uit Den Haag, voor mishandeling. Zij waren betrokken bij het incident. Ambulancepersoneel bracht een slachtoffer naar het ziekenhuis. Aanleiding van het incident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.

Daarnaast waren agenten eerder op de dag bij een ruzie in een woning aan de Hoefkade tussen twee vrouwen. Hierbij hielden agenten één van de twee vrouwen, een 41-jarige vrouw uit Den Haag, aan voor mishandeling. Mogelijk dat deze twee incidenten met elkaar verband houden. Dit maakt onderdeel uit van het rechercheonderzoek.

Getuigenoproep

Vanwege deze twee incidenten op de Hoefkade, willen wij graag in contact komen met getuigen die iets gehoord of gezien hebben. U kunt uw verhaal doen via het nummer 0900-8844. Mocht u liever uw verhaal anoniem willen doen, dan kan dat ook via het nummer 0800-7000. Mocht u in het bezit zijn van beeldmateriaal, dan kunt u dat via deze link uploaden.