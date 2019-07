Verdachte drugshandel aangehouden

Gouda - Politieagenten hielden op maandagochtend 1 juli een 20-jarige man aan in zijn woning in Gouda die verdacht wordt van de handel in harddrugs. Aanleiding voor zijn aanhouding was een eerder incident aan de Brugmanshof in Gouda waaruit zijn betrokkenheid bij de verkoop van drugs bleek.