Agent vindt vuurwapen en drugs in auto

Toen de bewuste bestuurder tegen middernacht de motoragent zag, reed hij snel de straat weer in waar hij net achteruit rijdend was uitgekomen. Dat bijzondere gedrag was voor de agent aanleiding om de bestuurder en zijn voertuig te controleren. Daarbij ontdekte de agent ten eerste dat de bestuurder nog bijna 2500 euro aan openstaande verkeersboetes had. Het bleek een goede zet van de politieman om ook het voertuig te controleren, want onder de bijrijderstroel lag een vuurwapen. De motoragent voerde direct de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit en hield de bestuurder aan. Agenten die hun collega assistentie kwamen verlenen, namen de verdachte mee naar het politiebureau. De motoragent kamde de auto verder uit en vond ook nog harddrugs. De verdachte zit vast.