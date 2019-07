Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Stalkingszaken zijn complex. Hoewel een melding van een strafbaar feit vaak voldoende kan zijn om verder onderzoek in te stellen, is dat voor stalking niet het geval. Om stalking te kunnen vervolgen en onderzoek te doen, is altijd een aangifte nodig. En omdat het een zogenaamd ‘klachtdelict’ is, kan de politie alleen verder onderzoek doen als iemand daar bij de aangifte nadrukkelijk om vraagt en ook na een aantal dagen nog achter dat verzoek staat.

In noodsituaties waarbij de stalker direct bedreigt, spullen vernielt of bijvoorbeeld de woning van een slachtoffer probeert binnen te komen, mag uiteraard direct 112 gebeld worden. De politie zal dan zo snel mogelijk komen om de acute dreiging te stoppen.

Omdat er niet altijd voldoende bewijs aanwezig is heeft de politie soms (nog) geen mogelijkheden om de stalker aan te houden en strafrechtelijk in te grijpen. Toch is het belangrijk om de politie te blijven bellen. We kunnen dan alle waarnemingen vastleggen in een politieregister, om met de stapeling van feiten wel degelijk strafrechtelijk op te kunnen treden en de stalker te vervolgen.