Drie winkeldievegges na strooptocht aangehouden

Een 21-jarige Tilburgse liep tegen de lamp bij een discountdrogisterij op het Pieter Vreedeplein. Een alarm ging af toen zij de winkel verliet. Een beveiliger hield haar tegen. Er zaten in haar tas diverse tasjes en zonnebrillen die zij uit deze zaak gestolen had. De twee andere vrouwen waarmee zij in gezelschap was hadden inmiddels de winkel al verlaten. Zij probeerden nog aan de arrestatie te ontkomen door zich om te kleden in een horecazaak maar konden mede dankzij cameratoezicht eveneens met gestolen spullen worden aangehouden in en nabij het Stadspark. Zij zijn 19 en 21 jaar oud en komen ook uit Tilburg.