Jongen aangehouden na vernielingen

De politie kreeg omstreeks 02.20 uur een melding dat in Raamsdonksveer een jongen vernielingen pleegde. Terwijl de agenten onderweg waren, werd gemeld dat omstanders de vandaal hadden tegen gehouden. Ter plaatse vertelden getuigen dat deze jongen een ruit van een busje had ingeslagen. Ook had hij door trappen een houten poort vernield. Verder had hij diverse containers omgegooid. De jongen was onder invloed van alcohol. Hij gaf toe dat hij nadat hij de kermis had bezocht diverse vernielingen had gepleegd. Hij had vier wijntjes gedronken en door een eerdere ruzie een woede uitbarsting gekregen.