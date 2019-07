Man aangehouden na mishandeling agent

De politie kreeg omstreeks 15.40 uur een melding dat in een woning in Riel een man verbaal agressief was naar zijn vrouw. Hij zou onder invloed zijn van alcohol en medicijnen en op het punt staan om in zijn auto weg te rijden. Maandagmiddag kreeg de politie een soortgelijke melding waarbij de agenten aan hem een rijverbod oplegden van 12 uur omdat hij heel verward overkwam.