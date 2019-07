Aanhouding na waarschuwingsschoten; drugs en vuurwapens in beslag genomen

Een drugsonderzoek leidde naar de woning aan de Oldegaarde. De politie deed er een inval, en trof vier personen aan. Drie van hen, twee Rotterdammers van 25 en 28 en een vrouw van 30 uit Bergschenhoek, werden in de woning aangehouden.

De vierde persoon nam echter de benen. In de Melissantstraat kwamen de agenten de man weer op het spoor. Omdat inmiddels duidelijk was dat er in de woning wapens lagen en hij dus mogelijk over een vuurwapen beschikte, werd hij benaderd via een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten). De man leek niet onder de indruk van de getrokken vuurwapens die op hem gericht waren, en ging er opnieuw vandoor. Na twee waarschuwingsschoten en hulp van toegesnelde collega’s die hem ook onder schot hielden, koos hij uiteindelijk toch eieren voor zijn geld en kon hij worden ingerekend. In de woning aan de Oldegaarde werden verdovende middelen en diverse vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen, aangetroffen.