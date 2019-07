Man aangehouden voor mishandeling automobilist Kortenhoef

De zaak kwam gisteravond in Opsporing Verzocht. Er is door een aantal kijkers gereageerd op de opvallende auto van de dader, een kleine blauwe auto met buitenlandse kentekenplaten (wit met zwarte letters) en een skikoffer op het dak. Vanochtend kwam er een melding binnen bij de politie dat de gezochte auto op dat moment werd gezien op een locatie in Hilversum. De auto voldeed aan de beschrijving, inclusief een schade die mogelijk was opgelopen ten tijde van het verkeersongeluk op 15 april. De auto werd inderdaad aangetroffen en is in beslag genomen. De officier van justitie gaf ook toestemming om de eigenaar van de auto aan te houden, wat korte tijd later gebeurde. De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt verhoord.

Mishandeling na aanrijding

Na een aanrijding op maandagavond 15 april op de Vreelandseweg in Kortenhoef, parkeerde het 30-jarige slachtoffer in een parkeerhaven om de schade te checken en te informeren hoe het met de bestuurder van de andere auto ging. Vervolgens zag hij dat de bestuurder van de blauwe auto met een honkbalknuppel in zijn handen naar hem toe kwam. Het lukte het slachtoffer door de stress niet om snel zijn auto te starten. De verdachte sloeg vervolgens met de honkbalknuppel de gehele achterruit aan diggelen. Daarna sloeg hij in op het slachtoffer, die hier zwaargewond raakte. Het slachtoffer lukte het uiteindelijk om weg te rijden en is daarna naar een ziekenhuis vervoerd door een ambulance.



Eerder bericht:

