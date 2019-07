Getuigen gezocht woningoverval

Rond 15.30 uur werd er bij de woning in de Cobdenstraat aangebeld. Toen het slachtoffer de man binnen liet, werd het slachtoffer bedreigd met een wapen. De dader eiste geld en het slachtoffer moest zijn persoonlijke bezittingen afgeven. Hierna heeft de dader de woning via de achterdeur verlaten. Vermoedelijk is hij er vandoor gegaan in een grijze auto. Hij is niet meer aangetroffen. Het slachtoffer raakte bij de overval gewond aan zijn hoofd.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze gewapende overval? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019146253