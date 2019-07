Getuigen mishandeling gezocht

Rond 04.45 uur werd het slachtoffer in de Jacobijnestraat aangesproken door een groep van 4 á 5 mannen die om een sigaret vroegen. Toen het slachtoffer een pakje sjag gaf wilde één van de mannen het pakje niet teruggeven. Hierdoor ontstond er een worsteling tussen de groep mannen en het slachtoffer. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling zwaargewond.

Er is een signalement van één van de mannen bekend:

Tussen de 1.75m en 1.85m lang

Sportief postuur

Tussen de 20-30 jaar oud

Had donker haar en aan de zijkant kort geschoren

Droeg een lichtbruine broek en had sportschoenen aan

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze mishandeling? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019145098