Aanhoudingen en spoedsluiting na vondst drugs in bedrijf

Het onderzoek dat samen met de gemeente Schiedam is uitgevoerd, is gedaan naar aanleiding van verschillende signalen. De politie trof naast de amfetamine ook omstandigheden die erop duiden dat in het pand voorbereidingshandelingen zijn gedaan voor de productie van softdrugs.

Een honkbalknuppel, een balletjespistool en een mes lagen ook in het bedrijf. Dit is in beslag genomen.

(foto politie)

Het pand is door de burgemeester met spoed gesloten in het kader van de openbare orde, vanwege het vermoeden van georganiseerde criminaliteit en de daarbij horen gevaren.De huurder is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ondermijning

De politie en de gemeente werken vaker samen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dat doen we samen zodat we meteen kunnen handelen bij eventuele misstanden, net als in dit onderzoek door drugs in beslag te nemen, een pand te sluiten en een verdachte aan te houden. Op deze manier krijgen we zicht op de criminele activiteiten die achter de gevels verborgen zijn.