Doorrijder na aanrijding met motorrijder aangehouden

Het ongeval vond maandag 29 juli rond 19.35 uur plaats op de ’s-Heerenhoeksedijk. Een auto en een motor botsten waarna de motorrijder in de berm belandde. De automobilist reed vervolgens door. De motorrijder is overgebracht naar een ziekenhuis. Getuigen gaven type, kleur en (deel) van het kenteken van de betrokken auto door aan agenten. Agenten hebben in de omgeving uitgekeken naar de automobilist en hem in Borssele aangetroffen en aangehouden. De bestuurder bleek te veel te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij zit vast voor verhoor.