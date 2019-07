Getuigen gezocht van woningoverval

De beide verdachten droegen donkere kleding zo blijkt uit voorlopig onderzoek. Kent u de gezochte verdachte? Of was u wellicht getuige van dit misdrijf? Deel uw informatie of eventuele foto’s / videomateriaal dan met de politie.

Dit kan via 0900- 88 44 of indien gewenst anoniem via 0800-7000. Beelden en foto’s kunt u eenvoudig uploaden via het onderstaande tipformulier of via www.politie.nl/upload