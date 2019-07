Twee verdachten aangehouden na aantreffen hennepkwekerij

Bij het pand waren meerdere personen en een auto gezien. Ter plekke troffen de agenten een auto aan. Daarnaast zagen zij dat een toegangsdeur niet afgesloten was. In het pand hoorden de agenten stemmen van pratende mensen en glasgerinkel. Even later zagen zij de 22-jarige verdachte hard weglopen. Deze man kon worden achterhaald en aangehouden. Een tweede verdachte, de 30-jarige man, kon niet veel later met behulp van een politiehond worden gevonden in een nabijgelegen bos. Deze man wilde niet luisteren naar bevelen van de politie. Hierop werd de verdachte door de politiehond gebeten. De man kon hierna worden aangehouden. De 30-jarige is ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Zoekactie

Aangezien er sprake was van meerdere verdachten, werd besloten beide verdachten met behulp van handboeien vast te zetten aan een lantaarnpaal en een paal van een bushalte. Dit omdat er geen politieauto beschikbaar was om hun daarin te plaatsen. Na de daaropvolgende zoekactie zijn beide verdachten overgebracht naar het politiebureau en in een cel gezet. Tijdens deze zoekactie hebben medewerkers van de Koninklijke Marechaussee de politie geassisteerd. Helaas werden hierbij geen andere verdachten gevonden.



Hennep

In het bedrijfspand werd een hennepkwekerij met 500 planten ontdekt. Deze kwekerij wordt zo spoedig mogelijk ontmanteld. De aangetroffen auto is voor nader onderzoek overgebracht. De verdachten worden vandaag gehoord over hun betrokkenheid bij de hennepkwekerij. Hennepkwekerijen leveren gevaar op voor de omgeving. Als illegaal stroom wordt afgetapt, is de kans op brand aanzienlijk. Ook water-, geluids- en stankoverlast zijn vormen van overlast die omwonenden van een hennepkwekerij kunnen ondervinden. Tips over een mogelijke hennepkwekerij kunnen altijd bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.