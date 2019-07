Beroving Wilheminapark Utrecht: getuigen gezocht

UTRECHT - In de nacht van maandag op dinsdag 30 juli 2019 omstreeks 02:10 uur vond er in het Wilhelminapark in Utrecht een beroving plaats. Twee daders zij na de beroving op een snorfiets weggevlucht. De politie is dringend op zoek naar getuigen van deze straatroof.