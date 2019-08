Flyeractie voor meer informatie over slachtoffer Rong Kun Liu

Rong Kun Liu stond bekend als een vriendelijke man die weinig contact had in de buurt. Er is zodoende weinig over hem bekend. Het team heeft meer informatie nodig om een goed beeld over hem te krijgen. Dat kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak. Alle kleine beetjes informatie kunnen daarbij helpen. Daarom is het Team Grootschalige Opsporing (TGO) vandaag een flyeractie gestart. De flyer is in het Nederlands en in het Chinees verspreid met specifieke vragen waar het team een antwoord op zoekt.



Vier vragen

1. Weet u meer over Rong Kun Liu? Kunt u bijvoorbeeld iets vertellen over de plaatsen die hij bezocht of waar hij regelmatig kwam?

2. Weet u wie er bij Rong Kun Liu op bezoek kwam of wie hij zelf bezocht?

3. Heeft u informatie over de (Chinese) studenten die in hetzelfde wooncomplex aan de Gerbrandyweg wonen of hebben gewoond?

4. Bij het aantreffen van het lichaam constateerde de politie dat de ramen van de woning, zowel aan de voor- als achterzijde, openstonden. Is dit u opgevallen en weet u nog in welke periode dit was?