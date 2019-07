Politie zoekt vrouwelijke getuige na beroving

De twee slachtoffers hadden die dag verschillende cafés en coffeeshops in de binnenstad van Enschede bezocht. Hierbij kwamen de twee in contact met een onbekende landgenoot. Deze onbekende Duitser wees hen de weg vanaf de Oliemolensingel naar de Emmastraat waar de twee hun auto hadden geparkeerd. Op de Breugelmansgaarde ging de onbekende man er opeens vandoor en werden de twee vanuit het niets aangevallen en beroofd van hun geld door drie mannen. Hierbij raakte de 18-jarige man gewond.

De recherche wil graag in contact komen met getuigen die de slachtoffers en de onbekende man hebben zien lopen op of in de omgeving van de genoemde straten. De onbekende Duitse man was begin 20, had een blanke huidskleur, een donkere stoppelbaard en was ongeveer 1.75 m lang en had een sportief postuur. Hij droeg donkere sportkleding waarvan hij de capuchon constant op had en donkere sportschoenen. De drie aanvallers waren blank en droegen donkere kleding.

Specifiek wordt gezocht naar een onbekende vrouw. Ze sprak één van de slachtoffers kort na de beroving en wees hem op een verwonding in zijn gezicht. De vrouw stelde het slachtoffer voor om de politie te bellen maar dat wilde het slachtoffer op dat moment (nog) niet.

Bent u mogelijk getuige geweest, bent of kent u deze onbekende vrouw of heeft u iets gezien wat mogelijk met deze zaak te maken heeft? Neem dan contact op met de politie Enschede via 0900-8844 of stuur een privebericht via het facebookaccount van de politie Enschede. Ook kunt u gebruik maken van het tipformulier op deze pagina.

2019317548/2019338182