Drank maakt je hardleers

Omstreeks 00.20 uur werd de man in een personenauto gecontroleerd op het Venedie in Enkhuizen. Omdat hij duidelijk zichtbaar alcohol had gebruikt, moest hij een ademanalyse afleggen. Hieruit bleek dat hij 855 ug/l alcohol in zijn adem had. Dat is bijna vier maal de maximale waarde van 220 ug/l (1,9 %o).

Om 04.45 uur zag de politie dezelfde man weer in zijn auto rijden op de Havenweg in Enkhuizen. Hij moest weer een ademanalyse afleggen. Hij blies toen nog steeds 625 ug/l. Dat is bijna drie maal het voor hem geldende maximum (1,4%o).

De politie nam de auto van de man in beslag. Met deze twee zaken erbij bleek dat hij het afgelopen jaar al vier maal was gepakt met alcohol op achter het stuur.

2019147214