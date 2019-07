Inbrekers gepakt

Omstreeks 02.00 uur kreeg de politie melding van een getuige die verdachte personen in een achtertuin van een woning had gezien. Het kon volgens de getuige niet om de bewoners gaan, omdat deze niet aanwezig waren. De politie was snel ter plaatse en trof drie mannen in de achtertuin aan die bezig waren bij het achterraam. Aan het raam werd braakschade aangetroffen. De drie mannen konden direct worden aangehouden. Volgens een eerste onderzoek zijn de verdachten niet in de woning geweest en is er ook niets ontvreemd.

2019147155