Slapen in gestolen busje

Omstreeks 00.55 uur zag de politie op de Glipper Dreef in Heemstede een bestelbusje staan. In het busje zat een man. Toen de politie de auto controleerde, zagen zij dat er met het kenteken geknoeid was. Met een viltstift was een ‘P’ in het kenteken veranderd in een ‘B’. De man verklaarde dat de auto niet van hem was, maar dat het portier open was geweest. De man was in de auto gaan zitten omdat hij een slaapplaats zocht.

Bij controle bleek de auto echter op 25 juli in Haarlem gestolen te zijn.

De politie stelt een onderzoek in. De auto is in beslag genomen.

