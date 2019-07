Vrouw overleden na verkeersongeval

Even voor 14:00 uur vond de aanrijding tussen de fietser en de personenauto plaats op de kruising van de Herenweg met de Ambachtsheerweg. De bestuurder van de auto heeft gelijk de politie gebeld. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de vrouw is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele dagen later is zij aan haar verwondingen overleden.