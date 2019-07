Verborgen ruimte in auto, drugs en geld in beslag genomen

De auto reed rond elf uur over de Vaanweg, toen agenten de 44-jarige bestuurder een stopteken gaven. Bij controle van zijn auto werd onder de stoel van de auto een verborgen ruimte gevonden. Daarin lagen enkele pakketjes met vermoedelijk verdovende middelen verstopt. De politie ontdekt steeds vaker verborgen ruimtes. De politie vindt vrijwel altijd een link met georganiseerde misdaad waarbij het gaat om smokkelen van verdovende middelen, grote hoeveelheden cash geld of wapens.

De bestuurder van de auto is vervolgens aangehouden. Het onderzoek naar zijn mogelijke verblijfplaats heeft de politie geleid naar een woning in Rotterdam-West. In de woning waren op dat moment een 42-jarige man en een 22-jarige vrouw aanwezig. Tijdens de doorzoeking van de woning werden enkele tienduizenden euro’s gevonden. Het geld is in beslag genomen. De inwoners zijn aangehouden, onderzocht wordt wat hun mogelijke relatie met de man in de auto is.

Het onderzoek gaat vandaag verder. De verdachten zullen worden gehoord en de auto wordt forensisch onderzocht.